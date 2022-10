Man uit Uden ‘snoof zichzelf moed in’ en stak man in bovenbuik in Sint-Oedenrode

UDEN/SINT-OEDENRODE - Een steekpartij in een appartement in Sint-Oedenrode en het uitdelen van een klap aan een agent bij een coronademonstratie kosten een man (39) uit Uden drie jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Die rekent het de Udenaar aan dat hij in beide gevallen zelf de confrontatie opzocht.

De Udenaar die de twee delicten pleegde, werd in 2009 al veroordeeld voor een poging tot doodslag. Hij ging in november 2021 de fout in na een conflict met een man uit Sint-Oedenrode.

De Udenaar zocht de man daar op in zijn appartement aan het Mgr. Bekkersplein en liep rechtstreeks op hem af. Omdat de verdachte wist dat het zou gaan escaleren had hij een mes meegenomen in de zak van zijn trui. Ook snoof hij zich naar eigen zeggen eerst nog moed in.

,,Tijdens de schermutseling die volgde, stak hij het slachtoffer in de bovenbuik. Hierdoor liep het slachtoffer een diepe steekwond op en werd zijn lever geperforeerd”, stelt de rechter. Die bepaalde dat de verdachte, naast de drie jaar cel, ook een eerder voorwaardelijk opgelegde taakstraf van veertig uur moet uitvoeren.

Klap aan agent

De Udenaar is ook veroordeeld voor een incident in augustus 2020. Toen nam hij deel aan een demonstratie in Den Haag tegen het coronabeleid. Volgens de rechter zocht de 39-jarige daar de confrontatie met twee agenten nadat de ME hen tegenhield. Dat deed hij samen met een andere demonstrant. De verdachte zou een agent hebben geslagen.

In beide gevallen zocht de man zelf de confrontatie op, vindt de rechtbank. ,,Hij meent voor eigen rechter te kunnen spelen en heeft voor alles een verklaring die buiten zijn invloedssfeer ligt. De rechtbank vindt deze externaliserende houding met gebrek aan zelfkritiek zeer verwerpelijk.”

De verdachte, die weigerde mee te werken aan onderzoek naar zijn psychische gesteldheid, moet het slachtoffer van de steekpartij overigens ook nog een schadevergoeding betalen van ruim 3000 euro en aan de twee agenten in totaal 1100 euro.