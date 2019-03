Man verwondde caissière Aldi na diefstal dekbed

Waar moet het heen met de kerk in Eerde?

8:20 EERDE - In de vergadering van de dorpsraad in Eerde worden vanavond, dinsdag 19 maart, plannen gepresenteerd voor de kerk in het dorp. Eén is van ondernemer Ton Verhoeven, de ander van de stichting Vrienden van de Eerdse kerk. Beide partijen willen horen hoe de Eerdse bevolking over hun plannen denkt.