Man voortvluchtig na gewapende woningoverval in Uden

In dit voedselbos proef je nashiperen (smaken naar champagne!) en andere exoten, gewoon in Schijndel

7 december SCHIJNDEL - Nashiperen of pawpaws proeven. Een kookworkshop volgen of van een saladebuffet genieten. Het kan straks allemaal in het Vitaminibos in Schijndel, het educatieve deel van het enorme voedselbos. ,,Dit is de landbouw van de toekomst.”