Manager looft ‘opvallend’ aantal vrijwilligers in Maashorst

Flight Forum Eindhoven en gemeente Meierij­stad doen mee aan Low Car Diet

29 augustus EINDHOVEN/MEIERIJSTAD - Flight Forum in Eindhoven en de gemeente Meierijstad doen vanaf 10 september mee aan de landelijke actie Low Car Diet: ze gaan op auto-dieet. Individuele medewerkers en bedrijfsteams doen hun best om een maand lang de auto te laten staan. In plaats daarvan gaan ze met de fiets, nemen het openbaar vervoer, pakken de elektrische deelauto, carpoolen of werken thuis.