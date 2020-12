Manege van drugslab mag dicht, rechter gelooft niet dat bazen van niks wisten

Schaijk en Reek stemmen massaal af op de Grote Kerstshow, met knipoogjes naar talloze program­ma's

22 december SCHAIJK/REEK - Ze hebben een eigen Ik Hou van Holland, liefdevolle boodschappen uit de All You Need is Love-caravan en liefst vier verschillende Masked Singers. Kijkers van de Grote Kerstshow in Schaijk krijgen op eerste kerstdag een complete tv-avond barstensvol bekende programma's én bekende gezichten voorgeschoteld.