Manfred: een Veghels schaap om verliefd op te worden

Annelies van Uden (42) is specialist jeugd voor de bibliotheken van Meierijstad. ,,Er wordt ieder jaar zóveel moois uitgegeven. Ik had dan ook niet de ambitie om zelf iets uit te geven", vertelt de Veghelse Van Uden. ,,Het Waterschaap is in 2009 tijdens een schrijverscursus van Annemarie Bon ontstaan. We kregen allerlei opdrachten. Ik was redelijk tevreden over mijn verhaal voor een prentenboek."