Mannen (35 en 19) veroordeeld voor poging diefstal auto-onderdelen in Veghel

Volop in de weer met bladbla­zers in Veghel: ‘Dit werk is niet voor iedereen weggelegd’

VEGHEL - Het is volop herfst: de paddenstoelen schieten uit de grond en bladeren in allerlei kleuren vallen van de bomen. Veel mensen genieten van die herfstkleuren, maar het is een hele klus om de gevallen bladeren op te ruimen.

11 november