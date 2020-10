Mannen uit Uden (51) en Volkel (29) mishandelen en bedreigen politieagent in burger

Situatie in zorgcentra rondom Den Bosch nog beheers­baar: ‘We kennen het virus gelukkig een stuk beter’

8:00 DEN BOSCH - Zorginstellingen in de regio Den Bosch en de Bommelerwaard zetten zich schrap voor het oprukkende coronavirus. De dagelijks oplopende cijfers en het toenemende gebrek aan zorgpersoneel, dat niet kan of mag werken doordat het in quarantaine zit, baart zorgen. Op dit moment is de situatie nog beheersbaar.