Mannen van The Duke, ga toch eens midgetgolfen

Udens beddenbe­drijf Swiss Sense wil verder groeien met injectie van 365 Capital

10 september UDEN - De investeringsmaatschappij 365 Capital heeft een minderheidsbelang genomen in het Udense beddenbedrijf Swiss Sense. De familie Diks blijft als grootaandeelhouder de baas maar hoopt op deze manier sneller te kunnen groeien, met name in het buitenland.