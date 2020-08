Mantelzorgers Meierijstad mogen avondje naar theater

Wie interesse heeft in twee kaartjes voor de theatervoorstelling Breeknacht kan zich voor 27 augustus aanmelden. Breeknacht is een waargebeurd verhaal over mantelzorg. Over zware tegenslag, kracht, moed en hoop, maar vooral een verhaal over liefde die overwint. De speeldata zijn: 2 september om 15:00 uur in Sint-Oedenrode (locatie volgt), 3 september om 19:00 uur op de Noordkade in Veghel en 6 september om 15:00 uur in 't Spectrum in Schijndel.