Maria van den Berg: 'Fijn weer thuis te komen na weg geweest te zijn'

Hemelrijk opent nieuwe attractie op het water: AquaFun­Park

1 juni VOLKEL - In een zomers sfeertje heeft Hemelrijk het nieuwe AquaFunPark, een soort opblaasbare hindernisbaan op de plas in gebruik genomen. Deze nieuwe attractie is volgens Hemelrijk-directeur Ton Derks meteen het grootste aquapark van Nederland.