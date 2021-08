Mariaheide is klaar met hardrijders en fietsers op het voetpad: ‘Je komt makkelijk op 70 overtredingen per dag’

Sinds een week is de Pastoor van Haarenstraat, de doorgaande weg door Mariaheide, volgehangen met opvallende 30 km-bordjes. Het is een actie van cafébaas Peer Brouwers in samenwerking met de dorpsraad. ,,Er moet wat gebeuren", zegt Brouwers vanaf zijn vakantieadres. ,,Het wordt steeds drukker op die weg en er wordt ook steeds harder gereden. Zeker na acht uur 's avonds.” Henri van Zeeland van de dorpsraad bevestigt dat: ,,Het wordt erger en erger.”