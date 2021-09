Marieke Hoevenaars opent dierenparkje voor Boekelse ouderen

Huis en Haard Lithse pastoor René Aarden: ‘Nu een karkas, straks weer prachtige pastorie’

13:53 LITH - Hij trof bij aankomst vanuit ‘de Graaf’ een volledig uitgewoonde pastorie in Lith aan waarnaar zeker zestig jaar geen onderhoudsvinger was uitgestoken. Begin december trekt René Aarden in zijn gerestaureerde pastoorswoning.