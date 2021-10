Marieke Manders ziet in natuurspeeltuintje mooie aanwinst voor Venhorst: ‘Ook heerlijk picknicken daar’

Het dorp vanVENHORST - Marieke Manders (51) omschrijft zichzelf als een echte Venhorstse. Haar grootste passie is haar werk, dat doet ze in de horeca en thuis op het eigen bedrijf. Daarnaast gaat ze graag fietsen en zit ze met veel plezier op het terras. Tijdens de carnavalsperiode is ze actief als lid van de jeugdcommissie bij CV De Peeltuuters. Ze is getrouwd en heeft een dochter.

Spotlight

Ik wil alle verenigingen graag in de spotlight zetten. Zo ook de carnavalsvereniging de Peeltuuters. We zijn blij dat we eindelijk weer iets mogen organiseren. Het carnavalsseizoen begint weer in november en de schooljeugd heeft zeker zin in een feestje. Ikzelf trouwens ook hoor, ik merk dat er weer iets moet gaan gebeuren. Ook de Venhorstse bedrijven verdienen een plekje in de spotlight. Zij kunnen de jeugd namelijk toekomst geven door ze een baan te geven, dat kan een vaste baan zijn, maar ook vakantiewerk.

De moeite waard

Het natuurspeeltuintje dat pas geopend is aan de Daandelendennen is echt de moeite waard. Vorig jaar was het nog een verwaarloosd veldje. Nu staan er op een natuurlijke manier gemaakte speeltoestellen. Bovendien kun je er heerlijk picknicken en kunnen de kinderen er leuk spelen. Het is echt een mooie aanwinst voor Venhorst. Daarnaast is ook gemeenschapshuis de Horst echt de moeite waard. Er zijn nu weer theatervoorstellingen en we mogen er best trots op zijn dat er zoveel bekende artiesten naar Venhorst komen. Ook het Peellandschapspark is een echte must see.

Nostalgie

Ik weet niet of ik het nostalgie mag noemen, want het bestaat nog steeds. Maar ik heb wel nostalgische gevoelens bij de kermis. Het is er altijd leuk en gezellig druk. Ik hoop heel erg dat het volgend jaar gewoon weer kan. Heel Venhorst op het terras of in de tent, jeugd en volwassenen door elkaar heen.

De toekomst

Venhorst heeft zeker de toekomst, er wordt hier volop gebouwd. Voor de jeugd hoop ik dat er starterswoningen komen. Er is een winkel, een gezondheidscentrum, een café en een gemeenschapshuis. Ook krijgt Venhorst steeds meer nieuwe inwoners. Het ziet er dus goed uit voor het dorp.

Verbeterpuntje

Dit is een lastige vraag, maar iets waar veel mensen in het dorp het wel over eens zijn, is dat de ingepakte kei weg mag. Ze willen hier een gewone kei op het plein. Ook de voetpaden in Venhorst verdienen een onderhoudsbeurt. Met name iedereen die met een rollator loopt, moet opletten dat hij of zij niet valt door een scheef zittende tegel. Gevaarlijk voor ouderen dus.

Bijzonder

Wat Venhorst bijzonder maakt, is dat iedereen elkaar kent. Zeker in coronatijd was dat prettig, want boodschappen doen was het enige uitje wat we hadden. En dan was het prettig om even een moment te hebben om bij te praten.