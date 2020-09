Mariëlle Bartholomeus van Bernhoven is Topvrouw van het Jaar 2020

UDEN - Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven in Uden, is Topvrouw van het Jaar 2020. Ze kreeg de titel donderdagavond vanwege haar leidende rol binnen het ziekenhuis tijdens de coronacrisis die Bernhoven zo trof.

Volledig scherm Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven in Uden. © Studio van Assendelft/Wouter van Assendelft

Dat het sowieso een Brabantse winnares zou worden stond op voorhand al vast. De jury had drie vrouwen uit de zorg genomineerd die tijdens de coronacrisis in de vuurlinie stonden. Voor Mariëlle Bartholomeus als medisch leider van ziekenhuis Bernhoven gold dat zeker. Zij moest in korte tijd de complete zorg binnen het Udense ziekenhuis anders inrichten vanwege de tsunami aan coronapatiënten.

De jury prees haar vanwege haar ‘hands on-’ en ‘durf te vragen’-mentaliteit. In tegenstelling tot de andere twee kandidaten (Conny Helder, directeur tanteLouise) en Ellis Jeurissen, (GGD Brabant Zuid-Oost) was Mariëlle Bartholomeus veel meer op de achtergrond actief en nauwelijks in de media te zien of te horen.

Wake-up call voor de zorg

Bartholomeus noemde corona een ernstige wake-up call voor de zorg. ,,Ook na deze tweede golf zijn we daar nog niet van af”, waarschuwde zij. Ze wil haar titel gaan gebruiken om jonge talenten warm te maken voor een baan in de zorg. ,,Want die zijn kneiterhard nodig", zei ze. Ook mensen die nu hun baan verliezen, van horeca tot KLM, zouden volgens haar snel omgeschoold moeten worden voor een baan in de zorg.

,,Deze titel is voor ons allemaal”, zei een dolgelukkige Bartholomeus. ,,Het hele team van Bernhoven maar ook de huisartsen, de patiënten en iedereen die hier is geweest.”