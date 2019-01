Marietje Sanders: Kei van Venhorst 2019

Dorpspomp ’Gemeente moet ratten uitroeien’

8:44 Het is de gruwel van ieder gezin; ratten in je tuin. Of nog erger: in je huis. Veghelaar Pierre Weusten heeft er ervaring mee en hij is niet de enige. ,,Ik heb eens een zwarte rat in mijn badkamer gehad. Dat beest kroop tegen de gevel naar boven en dook onder de dakpannen door het huis in. Die heb ik vergiftigd."