Mario van E. (54), die Elsa Tisseur doodde, moet terug de cel

Mountainbi­ken is hot: bossen zitten vol met mtb’ers die wél nog een fiets konden krijgen

23 november UDEN/OSS - Het is druk in de bossen en niet alleen met wandelaars. Sinds de coronacrisis worden de fiets- en zandpaden vooral in het weekend bevolkt door mountainbikers. De sport is zó populair dat er in de wijde omgeving geen MTB-fiets meer te krijgen is.