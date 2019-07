Mark van de Veerdonk eregast op Schapendag Odiliapeel

Slagboom De Dubbelen 's nachts ook aan kant van A50 open

8 juli VEGHEL - Bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel is vanaf donderdag 11 juli ook 24 uur per dag te bereiken en te verlaten via Montgomeryweg, de toegang tussen Vanderlande en Hutten. Met name vrachtverkeer dat van en naar de A50 gaat heeft hier voordeel bij, én de bewoners van de Rembrandtlaan.