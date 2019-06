Marktzicht pakt wisselbeker op eerste cantus in Veghel

Ze moesten iets, toen bleek dat de belangstelling voor de traditionele Vaderdagvlooienmarkt van de Kuussegatters ietwat terugliep en dat ten koste ging van de inkomsten voor de carnavalsactiviteiten. En dus staken de negen mannen en vrouwen de koppen bij elkaar voor een nieuw plan. “Bleek dat het nog niet zo gemakkelijk is om iets nieuws te verzinnen,” vertelt Twan Sigmans van de organiserende club. “Maar al snel kwam de cantus bovendrijven, met het idee er een Veghelse versie van te maken. Uniek is dat alle vijf horecazaken aan de Markt meedoen, we ‘s lands bekendste cantusband konden inhuren en we het Veghelse orkest Dè wel jaoo erbij hebben.” Het idee sloeg enorm aan. In korte tijd werden 750 kaarten verkocht, waar de organisatie vooraf hoopte op 300.

Verbroedering

De cantus is een bekend fenomeen in de studentenwereld; een festijn met als hoofddoel verbroedering, waarbij samenzang onontbeerlijk is. Het kent normaliter vele regels; die werden zaterdag in Veghel grotendeels achterwege gelaten. “Het moet vooral leuk zijn,” leggen Erica van Wees en Thea Guns uit, “Wel zit er een wedstrijdelement aan. De Cantusband kiest later vanavond de winnaar; welke groep zong en feestte goed mee en maakte er het mooiste feestje van. Met die vele vrienden en bekenden om je heen en het liederenboek erbij, moet dat te doen zijn.” En dat was het ook. Al tijdens het inzingen met Dè wel jaoo zingt de hele Markt uit volle borst mee. Presentatoren Philip van den Brand en Prins Hannes Versantvoort houden het zingende publiek bij de les en kletsen de volle Markt en passant ook nog even door een stevige regenbui.