Marnix en Maarten willen weer aan de slag, en zij niet alleen: ‘Ik heb te veel energie voor niets doen’

De laatste burgemees­ter van de gemeente Uden stopt: ‘Zo'n afscheid is een domper’

UDEN - Bijna 40 jaar was hij actief in het openbaar bestuur waarvan 33 jaar als burgemeester. Op 31 december is de laatste werkdag van Henk Hellegers, de laatste burgemeester van het zelfstandige Uden. Tijd voor het (voorlopig) laatste interview, over herindelingen, corona en de veranderde rol van burgemeesters.

22 december