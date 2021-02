Martien bouwt een iglo voor de kleinkinderen in de achtertuin: ook na dooi blijft hij nog even staan

Udense stalker moet boeten voor plaatsen g­ps-trac­ker onder auto ex: 1000 euro en maand voorwaarde­lijk

7 februari UDEN/DEN BOSCH - Zelf sprak hij over een 'stoplichtrelatie', de 49-jarige Udenaar die terecht stond wegens stalking van zijn ex. Zij vroeg zich af waarom hij altijd wist waar ze was, tot ontdekt werd dat er een gps-tracker onder haar auto was geplaatst.