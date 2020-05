Martien van der Heijden uit Erp naar laatste rustplaats achter de duofiets

Vijf jaar is hij ziek geweest. En vijf jaar lang hebben zijn zoon en dochter hem thuis op de boerderij in Erp verzorgd. ,,Hij wilde perse thuis blijven", vertelt dochter Anne. ,,Het was heel zwaar, soms op het randje, maar we zijn blij dat we het konden doen. Vader is op 9 mei toch nog onverwachts overleden. Een dag eerder vierden we nog de verjaardag van zijn broer.”