Matige belangstelling voor feestje zilveren Gemeente Bernheze

,,Bernheze. Een gemeente om trots op te zijn’, meldt het spandoek voor de ingang van De Kersouwe. Het zijn geen drommen mensen die hier zondag aan voorbijlopen. ,,Ik had het drukker verwacht”, bekent Bert Wijnen, die samen met zijn vrouw Betsie uit Heesch is komen fietsen. ,,Normaal doen we zo maar een rondje, maar nu hadden we een doel. Ik ken het programma niet en laat me verrassen. Op het podium meende ik al iemand te kennen”, wijst Wijnen richting de plek waar The Picadilly’s uit Heesch zich opstellen. Het stel vindt het leuk dat er deze dag enkel lokale bandjes spelen.