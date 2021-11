Matt Kanters (19) wil best lijsttrekker zijn van DOP, maar ‘wethouderskandidaat ben ik zeker niet’

Dode man bij bedrijf Loosbroek was zieke vader uit Polen die kerst wilde vieren met zijn zoon

LOOSBROEK - Het is tragisch tot en met, het ‘bedrijfsongeluk’ in Loosbroek waarbij vrijdagochtend een 75-jarige man uit Polen om het leven kwam. Hij viel van een steiger, terwijl hij niet eens hóefde te werken; hij was alleen op bezoek bij zijn zoon, voor kerst.

