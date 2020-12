Maud Kanters start tweede hotel in Veghel: The Yard krijgt een zusje

Soms komt een trein maar één keer voorbij en dan moet je er opspringen. Dat was ook de afweging die Maud Kanters, eigenaar van Boetiek Hotel The Yard maakte. ,,Het is niet zo dat ik me verveel”, zegt de ondernemer uit Erp. ,,Het werk wat ik doe is superleuk en The Yard loopt goed. Vorig jaar kenden we een prima bezetting. Maar je ziet het pand te koop staan en denkt; ‘hé, daar kunnen we ook wat mee doen’. Dan gaan de radartjes in je hoofd draaien.”