MC Boekel moet komende wedstrijdweekenden annuleren vanwege extra voorwaarden in de vergunning - ‘Héél erg jammer’

,,We hebben helaas moeten besluiten om alle geplande wedstrijden te annuleren. Nadat we afgelopen woensdagmiddag eindelijk de vergunning binnen hadden hebben we ons donderdag de hele dag bezig gehouden met de gestelde voorwaarden in de vergunning”, laat de club weten.

Voorzitter Peter van Uden: ,,Het is heel erg jammer. Het was eerst wachten op de persconferentie van 14 augustus voor de nieuwe regels bekend waren. Toen ging er weer een week overheen voor de vergunning binnen was. Wij hadden gedacht dat het zou kunnen, met anderhalve meter afstand houden. Maar in de extra voorwaarden in de vergunning staat dat we iedereen uitgebreid moeten registreren en dat we mensen moeten placeren. Ik zie het niet gebeuren dat mensen op hun plek blijven staan of zitten. Dat is gewoon ondoenlijk, dan zou je bijna een tribune moeten bouwen.”