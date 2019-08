Medewerkers Laverhof uit Heeswijk-Dinther lopen Rosmalense Samenloop voor Hoop

Ziekentri­duüm Uden viert tachtigste verjaardag

21:29 UDEN - Jo Geurts uit Uden is negentig. Al geeft niemand haar dat. Ze is volgende week weer van de partij bij het jaarlijkse ziekentriduüm. Drie dagen bidden, zingen en praten over het geloof. ,,Maar ook gewoon gezellig samen zijn in De Schakel in Volkel”, zegt ze.