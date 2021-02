Medische mondmaskers verplicht voor bezoek Bernhoven

Vlijmense vader en zoon mogelijk betrokken bij tweede drugslab in Limburg

8:57 DEN BOSCH/NISTELRODE - De Vlijmense vader (52) en zoon (21) E. zijn mogelijk betrokken bij een tweede drugslab in Ittervoort. De mannen zaten al vast op verdenking van ‘voorbereidingshandelingen’ bij het vervaardigen van amfetamine in Nistelrode. Politiemensen troffen in die plaats afgelopen zomer een pillenfabriek aan, in een bedrijfspand op de Grote Heide. Ze vonden onder meer 105 kilo MDMA (xtc) en een tabletteermachine.