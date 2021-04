Meer dan 350 mensen breien met Het Netwerk van Carin Simons samen aan een kleurrijk lijnenspel

VEGHEL - Als geen ander bezit Carin Simons de kracht om mensen te verbinden. Iets dat in coronatijd harder nodig is dan ooit. Ze bedacht daarom het project Het Netwerk. De naam zegt het al. Deelnemers praten erover en steken elkaar aan om mee te doen. Ze breien meterslange koorden voor de kunstcreaties die ervan gemaakt worden. Soms ook samen.

Aan de deur bij Carin Simons thuis in Wijbosch, ze is van oorsprong Veghelse, hangt een zak met gebreide koorden. Opgehangen door een deelnemer van Het Netwerk. Een van de velen die zich aanmeldde bij het project en een gratis pakket van mooi op elkaar afgestemde kleuren wol kreeg. In het pakket zit ook uitleg hoe met de bijgevoegde breivork een koord gebreid kan worden van 12 meter lang.

Met al die koorden worden uiteindelijk weer meerdere grote kunstcreaties gemaakt. Kilometers koorden zijn al ingeleverd en die liggen bij Carin Simons thuis klaar om verwerkt te worden. Enthousiast laat zij in haar enorme tuin verschillende experimenten zien van wat ze met de koorden heeft gedaan.

Spijkertjes en touw

Simons ziet in deze tijd dezelfde behoefte aan contact met anderen, als jaren terug bij haar inmiddels overleden moeder. ,,Zij voelde zich eenzaam en snakte naar een leuke tijdsbesteding”, legt Carin Simons uit. ,,Ik bedacht toen het project Ladies in the Spotlight. Van repen plastic, geknipt uit plastic zakken, breiden zeventig plussers lampenkappen.” Tijdens het Slokdarmfestival in 2012 hingen ze aan lantaarnpalen te pronken in de Veghelse Hoogstraat.

De talrijke reacties van makers én kijkers vond Simons cadeautjes. Dat project smaakte dus naar meer. Zo volgde het succesvolle kleedjes haken voor Colourful carpet, borduren voor Veghels Blauw en knutselen voor MeierWijstad. Zus Monique van den Broek helpt steeds waar ze kan en Simons is ook blij met de ondersteuning van Jan van Hoof, artistiek leider van Fabriek Magnifique.

Samen wat doen

In tegenstelling tot voorgaande projecten staat het nog niet vast hoe de kunstwerken van Het Netwerk uiteindelijk eruit komen zien. Simons sprong namelijk zo snel als mogelijk in op de behoefte om mensen samen wat te laten doen. ,,Het Netwerk begon met een zoektocht naar ‘n traditionele techniek. Op een speelgoedafdeling zag ik een spirografisch werkje met spijkertjes en touw. Dat kent iedereen nog wel”, vervolgt Simons.

Het bleek een lastige bezigheid, maar zij zag als kunstenaar het lijnenspel al vergroot voor zich. ,,Met dikkere draden. Ik ben gaan punniken, maar na een uur was ik het al zat. Ik heb gevlochten en gehaakt en toen kwam ik uit op de breivork. Met vier draden wordt een koord dik genoeg. Ik ben zelf niet zo van het breien, maar ik het vind het heel mooi dat je uit een traditionele techniek ‘n nieuwe vormgeving kunt maken.” De koorden vormen samen een fascinerend lijnenspel en komen als kunstwerken op verschillende momenten door heel Meierijstad te staan. Het ene werk staat er snel, maar in het grote eindwerk tijdens Fabriek Magnifique in 2022 gaat veel voorbereiding en opbouwtijd zitten.

Volledig scherm Bij Carin Simons zijn kilometers aan gebreide koorden ingeleverd. © Franka Willems

Gulzige deelnemers

Begin januari werd het project gelanceerd en het explodeerde meteen. ,,Mensen waren hongerig en gulzig om iets met het pakket met wol te doen. We moesten toen hard op zoek naar meer breivorken en goedkope acrylwol en dat viel nog niet mee in coronatijd.” Met recyclebaar materiaal werken, zoals bij eerdere projecten, bleek niet haalbaar. Om materiaal in te slaan kreeg Simons de aangevraagde subsidie van het Leefbaarheidsbudget Meierijstad en Haëlla, een stichting die helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. ,,En we hadden nog wat over van een project voor Fabriek Magnifique 2020, maar er is nog wel meer sponsoring nodig”, peinst Simons. ,,Geweldig toch dat we al meer dan 350 deelnemers hebben.”

Nieuw

Veel van die deelnemers deden al met eerdere projecten van Carin Simons mee. Maria Coolen uit Boerdonk is een van de mensen die voor het eerst meedoet voor het eerst mee. ,,Heel bijzonder dat Maria ook meteen al enthousiast aan anderen pakketten uitdeelt”, zegt Simons. ,,Door haar enthousiasme zijn mensen in Boerdonk én Erp betrokken geraakt bij het project.”

Volledig scherm Maria Coolen uit Boerdonk breit én deelt pakketten uit voor Het Netwerk. © Franka Willems

Allemaal kennissen in Boerdonk

Maria Coolen laat aan haar voordeur in Boerdonk vrolijk gekleurde koorden zien die ze van deelnemers terugkreeg, waaronder eentje die haar kleindochter maakte. ,,Ik rolde erin, doordat Rieky Bekkers uit Veghel aan haar vriendin Maria Kordewinders had verteld over het project. Maria woont bij ons in het dorp en zo hoorde ik er weer van”, vertelt Coolen (78). ,,Het samen iets doen trekt me aan. Ik kon het pakket niet in Veghel ophalen en daarom kwam Carin dat brengen. Ze vroeg meteen of ze wat meer pakketten mocht achterlaten.”

En dat mocht. Toen Coolen zondags naar de kerk ging, kwam het project ter sprake. ,,Ik vroeg toen aan iemand ‘Jij kent toch wel mensen in Erp die mee willen doen?’ en ’s middag kwam haar man al vier pakketten ophalen”, glundert Coolen. Daardoor ontstond er naast een netwerk in Boerdonk, ook een netwerk in Erp.

,,Zonder dat coronavirus zie je veel meer mensen. Bij een koor of zo. Als ik nu buiten iemand zie wandelen, dan ga ik vragen of diegene mee wil doen. Boerdonk is klein en we zijn allemaal kennissen van elkaar.”

Coolen vindt het zelf enorm leuk om koorden te breien. “Het is bijna verslavend”, legt ze uit. ,,Bij de televisie is het zo lekker om te doen. Ik heb al zo’n 78 meter gedaan.”

QR-code voor aanmelding

Wie mee wil doen aan Het Netwerk kan een pakket aanvragen via Facebook: Het Netwerk. Of met onderstaande QR-code:

Volledig scherm QR-code voor aanmelding Het Netwerk. © Carin Simons

Volledig scherm Een experiment in februari: een Valentijnshart. © Carin Simons