Meer dan duizend carnavalscreaties kleuren centrum Veghel

Lachend om het jeugdige enthousiasme neemt Stephan Scheer van Van Es Schoenen twee grote dozen met kleurrijke knutsels in ontvangst van Jeugdprins Ties. Voor de deur van zijn winkel aan het Molenwiekenplein blazen de Kuussebloazers hun deuntje. ,,Dank je wel. We stonden er al op te wachten”, zegt de Veghelse ondernemer. ,,We gaan ze een mooi plekje geven in de etalage.” Scheer is blij met de jaarlijks terugkerende actie van de carnavalsvereniging. ,,Het brengt sfeer in het centrum.”

Méér groepen

In het verleden mochten er alleen maskers worden gemaakt. ,,Sinds vorig jaar heb we die regel losgelaten. De scholen mogen nu onder het motto ‘Kleurrijk Kuussegat’ alles maken, als het maar met carnaval te maken heeft”, licht Sandra van Boxtel, voorzitter van de Jeugdcommissie toe. Die verruiming had vorig jaar al succes en dit jaar meldden er zich nog méér groepen aan. Liefst 55 klassen deden hun best om wat moois te maken. ,,Daar zijn we heel blij mee”, aldus Van Boxtel. ,,En de winkeliers ook”, vult Scheer aan. ,,Samen maken we het centrum gezelliger.”

Stemmen