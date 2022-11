Meer dan honderd brieven tonen aan hoe dapper burgemeester Uden was als student in de oorlog

UDEN/HELMOND - Met één handtekening had hij zijn studie in Tilburg af kunnen maken. Maar Gerard Schampers weigerde dat in 1943. De latere burgemeester van Uden werd daarop in Duitsland te werk gesteld. Hij schreef erover in vele brieven naar huis.