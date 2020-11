Meer dan twee uur in de rij om naar Sint te zwaaien in Veghelse drive-thru

Wordt Zeeland straks overspoeld door Udenaren? Nee, maar... ‘Je kunt nooit alleen voor eigen bevolking bouwen’

19 november ZEELAND - Liefst 380 woningen erbij in Zeeland de komende jaren. Is dat niet heel veel? Of wordt het dorp straks na de herindeling de nieuwe uitbreidingswijk van Uden? Zes vragen over de uitbreidingsplannen in de Repelakker.