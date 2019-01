Meer dan zeshonderd teams doen mee aan NK Escape Rooms

Het NK Escape Rooms bestaat uit vier rondes, die komende weken gehouden worden. Elke ronde is anders en begint op een andere locatie in Nederland. Op zaterdag 2 maart is de finale tussen de 75 beste teams die na de eerste drie rondes over zijn. Winnaar is het team dat op die dag de meeste escape rooms weet te trotseren. De finale wordt volgens eigenaar Joris van den Bergh van Uitjesbazen.nl gehouden op een ‘unieke locatie’. ,,Dan moet je denken aan een fort, een kerk, een kasteel of iets wat daarop lijkt. Waar dat is, dat houden we nog even geheim.” Er staan op de finaledag op die locatie 32 verschillende escape rooms klaar.