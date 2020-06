Meer goedkope koopwoningen in Meierijstad

In de woonvisie heeft de gemeente eerder besloten dat 25 procent van alle nieuwbouw sociale huur moet zijn. Maar dat blijkt in de praktijk nogal lastig. Als een projectontwikkelaar een klein bouwplannetje heeft met bijvoorbeeld vier woningen, blijkt het niet rendabel om één woning daarvan als goedkope huurwoning te bouwen en aan te bieden. Zoals het er nu uitziet zal tot 2029 slechts 19 procent van de nieuwbouw sociale huur zijn. Daarom stelt de gemeente de woonvisie iets bij en zet zij nu in op de bouw van meer goedkope koopwoningen. Dat zijn huizen onder de 225.000 euro. Dit zou tien procent van het woningbestand in Meierijstad zijn, nu wordt dat 16 procent.

De gemeente komt projectontwikkelaars bovendien tegemoet met een compensatieregeling waarmee bouwers de norm van 25 procent goedkope huurwoningen ‘af kunnen kopen’. Met het geld uit die regeling wordt dan op een andere plek voor extra sociale huurwoningen gezorgd.

Hoeveel woningen komen er nog bij?

Tot 2028 is er plek voor 3.940 nieuwe woningen in Meierijstad. Daarvan zijn er iets meer dan duizend de afgelopen twee jaar gebouwd. In acht jaar tijd moeten er nog 2.868 woningen bijkomen, verdeeld over alle kernen van Meierijstad. Er zijn meer plannen dan in de Woonvisie is opgenomen. 1.653 woningen komen er zeker, 1.604 woningen zijn in procedure en men verwacht een aanvraag van nog eens 815 woningen.

In Veghel wordt op dit moment veel gebouwd. De komende vier jaar komen hier nog 1.492 woningen bij, tussen 2025 en 2029 nog eens 830. In Schijndel staan de komende vier jaar 554 woningen gepland en daarna nog 47. In Sint-Oedenrode staan 463 huizen de komende vier jaar op de rol en daarna nog eens 362. Van de kleine kernen kent Erp de komende jaren de meeste woningbouw. Daar komen tot 2024 80 woningen bij en de vier jaar daarna 199. Daarna staan Wijbosch (55 en 60) en Zijtaart (58 en 42 woningen) hoog op de groeilijst. In ieder geval wordt er in alle kleine kernen de komende vier jaar gebouwd.

De bouw heeft niet stilgelegen tijdens de coronacrisis