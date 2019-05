Meer kinderactiviteiten op Vaderdag Vlooienmarkt Veghel

,,Dit jaar hebben we meer leuke activiteiten voor kinderen. Een gratis ranja-bar, een schminkploeg, ballonnen-clown en een groot springkussen met toezicht van de scouting. Die laatste hebben ook nog een eigen activiteit opgezet", vertelt Antoine de Visser van de organisatie. Het kindervermaak is bovendien op een andere locatie gezet, namelijk op de Markt. ,,In het zicht van de terrassen.”

Vaderdag Vlooienmarkt trekt elk jaar veel bezoekers: verzamelaars, snuffelaars en koopjesjagers. Tijdens een kavelveiling kan geboden worden op spullen of activiteiten die Veghelse ondernemers en bedrijven beschikbaar stellen. Er zijn blaaskapellen op de been en ’s middags treedt de band Pasta op van Ron van de Snepscheut, Geert van de Vorstenbosch, Wim Holthuizen, Ruud Vogels en Tim Nieuwenhuizen. De markt in het centrum is vanaf 9.00 uur open, de entree bedraagt 3 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.