Meer vluchtelingen naar Bernheze, burgemeester wil dat politiek alvast nadenkt over plekken

Maar er zullen er meer komen, kondigde Moorman dus aan, die niet alleen doelt op vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook op vluchtelingen uit andere landen. ,,Ter Apel loopt over, de AZC's ook. Ik meld het hier alvast, want die discussie in de gemeenteraad staat ons te wachten. Of het gaat over noodopvang, over de vestiging van een AZC of over extra huisvesting voor vluchtelingen die een status hebben gekregen. Laten we niet vergeten wat er drie weken geleden in Oss gebeurde, daar stond opeens een bus met 80 vluchtelingen op de stoep.”



Aandachtspunt is ook dat de opvang van Oekraïense oorlogsvluchteling tot nu toe van tijdelijke aard is, het contract met de noodopvanglocaties loopt tot 1 november. ,,We weten volstrekt nog niet hoe de situatie in Oekraïne zich zal ontwikkelen. We zien ook dat er een kleine verschuiving aan het plaatsvinden is van vluchtelingen in de particuliere opvang naar de gemeentelijke opvang. Waarom precies weten we niet, en het gaat vooralsnog niet om grote aantallen.”