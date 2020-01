Meer WhatsApp-groepen in Uden na succes Volkel

Als er in Volkel verdachte figuren overal aanbellen of inbrekers actief zijn, weet heel het dorp dat onmiddellijk. Met één berichtje via de aan elkaar gekoppelde speciale WhatsApp-groepen zijn alle inwoners direct gewaarschuwd. Het systeem is ruim een halfjaar in de lucht. Recent zijn de laatste straten in de dorpskom toegevoegd aan het informatienetwerk waarmee zo’n beetje heel Volkel nu afgedekt is.