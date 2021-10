Meerdere mishandelingen bij Festyland in Volkel: ‘De emotionele schade is groot’

Meggie Biemans (31) en haar vriend Mike Splithof (35) verlieten vrijdagnacht rond 00.30 uur het terrein. Aan het begin van het Heikantsepad, aan de achterzijde van de Brabantse Hoeve, maakten ze een sanitaire stop. Op dat moment liep een groep jongeren in de leeftijd van 20 tot 25 jaar oud hen tegemoet. ,,De groep was enorm aan het schelden. Mijn vriend en ik zeiden dat het wel wat minder mocht”, vertelt Biemans. ,,Toen we dat zeiden, richtte de groep zich op ons. Een meisje uit de groep begon mij aan te vallen.”