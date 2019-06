‘Meest succesvolle editie ooit’ van Harmony of Hardcore in Erp

ERP - Ondanks het onstuimige weer beleefde Harmony of Hardcore naar eigen zeggen de meest succesvolle editie ooit. Een recordaantal van 35 duizend bezoekers was zaterdag naar De Roost in Erp gekomen voor de veertiende editie van het hardcorefestival.

Organisator Part-T had in aanloop naar het festival de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Met de verwachte harde windvlagen op komst, was alles verankerd of met honderden extra spanbanden vastgezet . ,,Van de stellages tot de kleinste plantjes op het terrein", zegt Geertje van Zoggel namens Part-T.

Goed voorbereid

In Amsterdam (Pleinvrees) en Nijmegen (Drift) werden festivals afgelast vanwege het weer, maar daar was bij Harmony of Hardcore nooit sprake van geweest. Van Zoggel: ,,We waren op alle fronten goed voorbereid en heel alert. Uiteindelijk is het weer reuze meegevallen."

Dus was een recordaantal van 35 duizend bezoekers (5 duizend meer dan vorig jaar) richting Erp gekomen. Het festival terrein was groter dan ooit. Van de zestien area's die vandaag worden gebruikt voor 7th Sunday waren er vijftien open tijden Harmony of Hardcore. ,,De afgelopen jaren hebben steeds een area meer open gegooid."