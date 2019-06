Meester Joop van De Ark in Veghel gaat op bijzondere wijze met pensioen

Directeur Elly van Dooren legde via de microfoon uit waarom: ,,Meester Joop gaat met pensioen, maar hij wilde geen afscheidsreceptie. Hij stelde voor om naar de top van de Mont Ventoux te fietsen voor ‘Non-stop naar de top voor Fenne’. Dat deed hij afgelopen weekeinde. Daarom is hij onze nummer één, want hij heeft de top van Mont Ventoux gehaald én de berg in zijn loopbaan.”

Stofwisselingsziekte

Afgelopen week ging het team van twintig man naar boven, fietsend en wandelend. ,,Ik kwam heel ontspannen boven aan, en was ook wel wat moe ja”, stelt Halma (66). Hij fietst verschillende keren per week en kijkt best wel uit naar zijn pensionering. ,,Ik ben hier in 1976 begonnen en er slechts twee jaar tussenuit geweest. Ik sta nog ’n dag in de week voor de klas en houd me verder bezig met bovenschoolse ICT-ondersteuning. Ik heb Fenne vijf jaar lang één keer per week in de klas gehad. Dan groeit er een contact en Fenne is speciaal. Het duurde een tijdje voor ik haar aan het lachen kreeg.”