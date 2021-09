Meester Krijnen uit Nistelrode sloeg nooit leerlingen: hij had van nature gezag

Het dorp van ‘Iets waarvoor ik nostalgie voel is de oude Maashorst’

23 augustus ZEELAND - Geboren en getogen Zeelander Egbert van Hout (76) is tegenwoordig met pensioen, maar in het dorp is hij waarschijnlijk het meest bekend van zijn periode als wethouder. Eerst in de gemeente Zeeland, later in de gemeente Landerd. Tegenwoordig is hij voorzitter van Zorgcoöperatie Zeeland en gaat hij graag wandelen, fietsen en biljarten.