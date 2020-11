Meester-schilder Max Strick (88) overleden: ‘Altijd onder de mensen gewerkt’

Van 'soeperman’ tot pizzabak­ker; Veghelse kok pakt van alles aan

5 november VEGHEL - Robert Wallet, eigenaar van Trattoria Da Roberto in Veghel, heeft opnieuw iets bedacht om toch te kunnen koken. Nou ja, bakken dan in dit geval, want dit weekeinde bakt hij buiten voor zijn restaurant in Veghel pizza's op een mobiele steenoven.