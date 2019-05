Meetnet rond vliegbasis Volkel begint met vijf microfoons

Crowdfun­ding geslaagd: de documentai­re over Little Chute komt er

11:28 UDEN/ZEELAND - Het is filmmakers Diny van Hoften en Manon van Bergen gelukt via crowdfunding 30.000 euro bij elkaar te krijgen voor de documentaire over de link tussen Uden en het plaatsje Little Chute in Wisconsin, Amerika: Van Houdoe naar How do. De docu komt er daarmee definitief.