Meetpunt in Meierijstad voor vervuiling van Eindhoven Airport

Wat leer je van decibels, stikstof en fijnstof

Zo'n meetpunt levert alleen data aan over de invloed van het luchtverkeer op de lucht en het geluid, dus het aantal decibels en stikstof en fijnstof in de lucht. Maar de gemeente Meierijstad wil meedoen aan het netwerk juist om te kijken wat het verder met deze data kan doen. ,,De vraag naar meer gegevens over lucht en geluid ligt er al langer. Niet alleen vanwege vliegverkeer, maar ook in verband met Q-koorts en corona. We willen hiermee ervaring op doen, kijken wat je met dit soort meetgegevens kunt doen", zegt wethouder Harry van Rooijen. ,,We krijgen nu de kans om aan te haken, maar we weten nog niet precies waar het inzicht in deze statistische gegevens toe gaat leiden.”