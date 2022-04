Mega Kermis Uden groeit verder: vijf pleinen met in totaal 110 attracties

Jaren geleden maakte Uden al de sprong naar een tiendaagse kermis. Nu is volgens kermiswethouder Gijs van Heeswijk de tijd rijp voor een nieuwe sprong voorwaarts. ,,Waarbij we de goede ervaringen meenemen die we vorig jaar hebben opgedaan", zegt hij.

Familiekermis groot succes: dus terug

Het gaat dan met name om de familiekermis op het Bevrijdingspark en het Mondriaanplein waar voor het eerst sinds jaren ook weer attracties stonden. Vooral de omheinde familiekermis in het groene park viel toen bij publiek en exploitanten in goede aarde.

110 attracties

De globale opzet van de kermis Uden in 2022. Die plek vol kinder- en familieattracties keert dus terug tijdens de Mega Kermis Uden 2022 die van vrijdag 15 juli tot en met zondag 23 juli duurt, vlak voor de kermis in Tilburg die op 22 juli start. De rest van de attracties wordt verdeeld over het Mondriaanplein, de Markt, de Nieuwe Markt en - terug van weggeweest - de Biggenmarkt. Veel meer ruimte en dus ook de mogelijkheid om extra attracties te boeken: geen 90 zoals tot nu toe maar minstens 110 volgens Van Heeswijk.







Megaklutser komt

Daaronder enkele attracties die vorig jaar vanwege corona op het laatste moment afhaakten zoals de Power Surge, een ‘megaklutser’ van formaat, en kinderattractie Ballon Voyage waarbij de kinderen op tien meter hoogte rustig over het Bevrijdingspark kunnen uitkijken. Ook komt er een ‘winters wandelhuis’ Apres Ski Party en de spectaculaire draaischijf Robotix.

Klachten van Mondriaanplein

Vorig jaar waren er met name van bewoners rondom het Mondriaanplein klachten over geluid- en lichtoverlast. ,,We gaan er alles aan doen om dat nu te voorkomen", zegt Van Heeswijk. ,,Kermismeester Pascal Donkers gaat vooraf met de bewoners praten en bij de positionering van de attracties wordt extra gelet op mogelijke overlast van flitslichten of koplampen.”

Tijdens de ‘coronakermis’ van 2021 waren alle pleinen omheind, met druktemeters, en was er een uitgezette looproute. Dat is - als de regels tenminste niet tussentijds worden aangescherpt- dit jaar niet aan de orde met uitzondering van het Bevrijdingspark dat heel bewust wordt voorzien van hekken om de kans te verkleinen dat kinderen verloren raken. Dat plein sluit ook eerder dan de rest: om 22.30 uur, de overige pleinen mogen doorgaan tot 01.00 uur.

Eigen tent voor de horeca

Rondom de Markt mag de horeca volgens de wethouder weer ‘ouderwets los’. Desgewenst ook op het pleintje tussen theater Markant en het gemeentehuis. Wat de gemeente betreft is er zelfs ruimte voor een horecatent ‘ergens op de kermis’ want er is nu eenmaal ruimte genoeg. ,,Maar dat is aan de horeca", zegt Van Heeswijk. ,,Die hebben al veel moeite om voldoende personeel te krijgen.