Megaschans Veghel: drukte te overzien, grote pret

Ook tijdens de oorlog waren er gesloten scholen en onderwijs­ach­ter­stan­den; ‘Een keer blijven zitten is helemaal niet erg’

2 februari UDEN - Hoe moeten scholieren de schade inhalen van dit ‘bijna verloren schooljaar? Oud-docent Jacob Dikken (87) uit Uden wijst erop dat de huidige situatie in het onderwijs niet nieuw is: in 1944-45 zaten ook vrijwel alle kinderen thuis. Hij was er een van. ,,Laten we daar lessen uit trekken.”