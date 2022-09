Mehran R. pleegde drie dagen lang ontucht met 14-jarig meisje uit gesloten inrichting

F-16 op rotonde in Volkel eindelijk weer in het licht: ‘Elk seizoen een ander kleurtje, dat moet toch kunnen’

VOLKEL - De F-16 op de rotonde in Volkel stond bijna driekwart jaar in het donker. Na gedoe over de vergunning gaat de verlichting binnenkort weer aan. Grote vraag is of de bijzondere kleuren op feestdagen nog mogen terugkeren.

10 september