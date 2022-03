Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther na brand en corona weer open

HEESWIJK-DINTHER - De Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther gaat dit weekend weer open. Na de ellende van corona en een brand in oktober vorig jaar waarbij de ontvangstruimte van de boerderij werd verwoest, is het museum weer klaar om gasten te ontvangen.

De eerste twee basisscholen ( uit Eerde en Veghel) hebben zich afgelopen week al ingeleefd in hun rol van “boer en boerin in 1910 “. En nu kan ook het overige publiek weer genietn van levensechte verhalen die de gidsen van de museumoerderij vertellen. Verhalen over het dagelijks leven in agrarisch Brabant in de 19e en begin 20e eeuw. De boer en de boerin en de vele kinderen, een leven zonder moderne hulpmiddelen en dicht bij de natuur. Je ziet en “voelt` een omgeving die de sfeer ademt van die tijd. En op de boerderijzolder is er momenteel ook een tijdelijke tentoonstelling van, onder andere, Brabantse poffers en andere kledingstukken. Zo’n rondleiding door de boerderij duurt ongeveer 1 uur en in de 'karschob’ die nu tijdelijk als ontvangstruimte dient, kunnen bezoekers terecht voor een kopje koffie/ thee met Brabantse peperkoek, een pilsje of een wijntje of iets fris.