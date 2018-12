Meierijstad belast toch de toerist

'You're more than welcome', luidt het motto van Hotel Slapen in Veghel. ,,En tegelijkertijd moet ik mijn gasten toeristenbelasting in rekening brengen", stelt eigenares Joke Relou. ,,Niet bepaald gastvrij dus."

Quote De raadsleden snappen er maar weinig van Patrick Ketelaars van groepsaccommodatie Het Brabantse Gevoel in Eerde Relou blaast stoom af nadat de gemeenteraad van Meierijstad kort daarvoor met een kleine meerderheid akkoord ging met het heffen van toeristenbelasting. ,,Héél jammer", vindt zij.

Collega-ondernemers zijn het met haar eens. ,,De raadsleden snappen er maar weinig van", aldus Patrick Ketelaars van groepsaccommodatie Het Brabantse Gevoel in Eerde. Hij baalt vooral van de bijkomende administratieve rompslomp voor het heffen van taks bij zijn gasten.

Gewijzigd standpunt

Het leek gisteravond in de raadsvergadering van de gemeente Meierijstad nog even spannend te worden bij het debat over toeristenbelasting, maar een gewijzigd standpunt van de Socialistische Partij gaf de doorslag. De SP neigde vorige week in de raadscommissie nog tegen toeristentaks te stemmen, nu werd het toch een 'ja'. Hierdoor kreeg het college van B en W voldoende steun: 18 van de 32 aanwezige raadsleden stemden in.

De drie stemmen van de SP waren dus cruciaal. ,,Onbegrijpelijk", vond fractievoorzitter Johan van Gerwen van het CDA. Deze coalitiepartij kondigde vorige week al aan tegen de 'verschrikkelijke toeristenbelasting' te zijn, zoals Van Gerwen het omschreef. Dit terwijl het voorstel werd verdedigd door CDA-wethouder Jan Goijaarts.

Smalle beurs