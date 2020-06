Meierijstad blijft dwarsliggen bij nieuwe winkels Noordkade

In het pand van Cox zat Gamma. Die is vertrokken. Het gebouw stond daarna lang leeg. Er heeft een vrijmarkt in gezeten maar die is gesloten onder druk van dwangsommen van de gemeente. Cox verhuurt de helft van het gebouw momenteel aan fitnesscentrum CrossFit. Na een verbouwing opent dit bedrijf in juli de deuren. Wat betreft detailhandel mag Cox zijn pand alleen verhuren aan een bouwmarkt. Daar heeft de ondernemer goed de pé over in.

Cox vindt dat de gemeente zich te veel bemoeit met zogeheten branchering. Dat is in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn, zegt zijn advocaat Ingrid Janssen. De Raad van State heeft in 2018 echter een richtinggevende uitspraak hierover gedaan nadat vragen waren gesteld aan het Europese Hof.

Leegstand

De uitspraak komt erop neer dat de overheid grote winkels mag tegenhouden als winkeliers in het centrum het loodje dreigen te leggen. De gemeente beroept zich op die uitspraak. ,,De leegstand in het Veghelse centrum is alleen maar erger geworden’’, zei advocaat David Nas. Grote trekkers wil de gemeente in het centrum hebben. ,,Daar is geen ruimte’’, zegt Cox.

Quote Contrapro­duc­tief beleid Harry Cox